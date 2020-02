[Francia] RTE desaparece! Saboteamos su saqueo en apoyo dell’Amassada

En algún lugar de Francia: RTE desaparece: saboteamos su saqueo, en apoyo de Amassada (enero de 2020)

Comunicado en apoyo de Amassada, en algún lugar de Francia.

Bueno, no haremos otro comunicado de prensa para decirte cuán podrido es el mundo en que vivimos. Es asqueroso Vomitar

Desde aquí hemos tratado de imaginar mundos en los que todo se revierta. Donde hubiéramos dejado de gastar cantidades locas de energía para fabricar artículos de consumo innecesarios.

Los payasos poblarían el planeta, el trabajo sería voluntario y la anarquía triunfaría.

«Frontera» sería una palabra prohibida del vocabulario. La naturaleza ya no sería un recurso cuya explotación económica queremos maximizar, sino algo a respetar como tal, a preservar para poder seguir viviendo en ella. «Equidad» ya no sería una simple palabra, estaría junto a «libertad» en nuestros corazones y gestos.

También podríamos agregar «adelphità».

Pero hay muchas paredes para cruzar (o demoler) antes de las vacaciones y los arcoíris.

El estado autoritario y liberticida, aliado de un capitalismo pintado de verde, que contamina y explota alegremente, como de costumbre, debe ser destruido. Ninguna reforma podrá superarlo.

Boletín de votación, protesta o sierra? Ya no creemos en esta «democracia», que está bloqueada por el cabildeo y los medios de comunicación. Por cierto, ya nadie lo cree. Entonces elegimos la sierra.

Acción directa

La acción directa para ver grupos de saboteadores / hielos emergen en todas partes; Autónomo y libre. Ver caídas de pilones en todas partes, fábricas cerradas socialmente mortales, masacres medioambientales, comisarios quemados

Estar en todas partes Estar vivo, sigiloso. Actúa y desaparece. Escondite. Se esquivo.

Sabotear todo lo que cae entre nuestras manos enguantadas.

Mm-hmm. Una noche de luna llena, nuestras manos tomaron las sierras. Cortamos los pies de un enrejado en una línea de alta tensión.

Y tal vez, si las diosas de la vida y el amor lo quieren, acabelluia, uno de estos días se estrellará en el suelo.

La energía es la columna vertebral de su guerra.

Los rascacielos de La Défense [distrito financiero de París; NdAtt.] Existe gracias a la energía nuclear.

Los pilones llevan su poder autoritario. Dejémoslos caer.

El daño aumenta, las empresas privadas sufrirán sus ganancias, el estado teme.

Todos a bordo

RTE vete

Nota d’Attaque: el Amassada fue tierra ocupada en Aveyron (sur de Francia), para evitar que RTE, la subsidiaria de EDF que administra la red de transmisión de electricidad de alto voltaje, construya un gran transformador, parte de un red internacional para transportar electricidad de muy alto voltaje en Europa y el Magreb.